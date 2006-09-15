Ющенко пропонує парламенту ухвалити низку антикорупційних законів
Рівень протидії корупції залишається низьким
Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує парламенту ухвалити низку антикорупційних законів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник глави держави з юридичних питань Микола ПОЛУДЬОННИЙ на брифінгу в Секретаріаті Президента.
Радник Президента зазначив, що на сьогодні рівень протидії корупції в Україні залишається низьким, зокрема, відповідно до дослідження організації Transperancy International, Україна знаходиться на 107-у місці серед 150 держав. Задля покращання цієї ситуації підготовлені три законопроекти щодо ратифікації конвенцій ООН по боротьбі з корупцією. Крім цього Президент вніс до Верховної Ради України ще три законопроекти з цієї проблематики. За словами М.ПОЛУДЬОННОГО, у законопроектах уточнюється поняття корупції, запроваджується експертиза нормативних актів на можливі ознаки корупції, також встановлюється вимога для посадових осіб як декларувати не тільки доходи, а й витрати. М.ПОЛУДЬОННИЙ сказав, що Секретаріат Президента сподівається, що цей пакет документів буде підтриманий парламентом найближчим часом.