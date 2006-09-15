Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує парламенту ухвалити низку антикорупційних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник глави держави з юридичних питань Микола ПОЛУДЬОННИЙ на брифінгу в Секретаріаті Президента.

Радник Президента зазначив, що на сьогодні рівень протидії корупції в Україні залишається низьким, зокрема, відповідно до дослідження організації Transperancy International, Україна знаходиться на 107-у місці серед 150 держав. Задля покращання цієї ситуації підготовлені три законопроекти щодо ратифікації конвенцій ООН по боротьбі з корупцією. Крім цього Президент вніс до Верховної Ради України ще три законопроекти з цієї проблематики. За словами М.ПОЛУДЬОННОГО, у законопроектах уточнюється поняття корупції, запроваджується експертиза нормативних актів на можливі ознаки корупції, також встановлюється вимога для посадових осіб як декларувати не тільки доходи, а й витрати. М.ПОЛУДЬОННИЙ сказав, що Секретаріат Президента сподівається, що цей пакет документів буде підтриманий парламентом найближчим часом.