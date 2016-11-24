Порошенко: пропаганда РФ хоче підірвати основи європейського дому та віру в демократичні цінності

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з керівництвом ЄС сьогодні у Брюсселі.

«Дуже важливо, що прямо напередодні нашої зустрічі наша єдність та солідарність були продемонстровані в питанні протидії російській пропаганді. Важливо, що вчора Європарламент закликав посилити боротьбу з цією отрутою, яка нарівні з пропагандою ІДІЛ має на меті підірвати основи європейського дому, віру в демократичні цінності», - заявив він.

«Ми це (резолюцію Європарламенту – УНІАН) вітаємо і всіляко підтримуємо», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада депутати Європейського парламенту проголосували резолюцію, спрямовану проти пропагандистського тиску Росії на країни Євросоюзу з метою їх розділення.

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Резолюцію, яка була підготовлена депутатом Анною Фотигою (Польща, група європейських консерваторів), підтримано в середу в Страсбурзі в ході пленарного засідання ЄП.

Документ підтримали 304 євродепутати, проти висловились 179 та 208 утрималися.