Кортеж Януковича вже прибув до суду Ростова (відео)

Як передає кореспондент УНІАН з місця подій, дорогою до суду знімальна група зустріла кортеж з кількох авто, серед яких поліцейські з ввімкненими мигалками та машина представницького класу.

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Цей кортеж заїхав на територію суду через чорний в'їзд. Місцеві журналісти кажуть, що такий супровід у Ростові бачать не часто.

Під судом зібралось багато представників преси, вони чекають на допит Януковича та колишнього командувача внутрішніх військ Шуляка. Навколо посилені заходи безпеки, поліція чергує на кожному перехресті.

Довідка УНІАН. Святошинський райсуд Києва розглядає справу стосовно п'яти екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

У травні цього року суд вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі. У липні суд розпочав технічну підготовку до дистанційного допиту екс-президента.

Початок допиту Януковича заплановано сьогодні на 13.00.