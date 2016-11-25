Два літаки ДСНС України вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги у ліквідації пожеж

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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Як повідомлялося, 24 листопада в околицях Хайфи у п'яти місцях розпочалась пожежа. Спочатку горів ліс, що оточує місто, а через кілька годин вогонь перекинувся на міські будівлі. Через пожежу евакуювали понад 60 тис. осіб, а також університет Хайфи і Техніон (Ізраїльський технологічний інститут).

Того ж дня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким доручив уряду терміново надати гуманітарну допомогу Ізраїлю, де сталися масштабні пожежі.

Президент також доручив міністрові внутрішніх справ направити до Ізраїлю два літаки АН-32 для допомоги у гасінні пожеж.