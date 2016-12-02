РФ відмовила представникам ОБСЄ у відвідуванні українського журналіста Сущенка

Про це йдеться у регулярному звіті Міятович Постійній раді ОБСЄ, опублікованому на сайті організації.

Міятович повідомила, що 3 листопада звернулася до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, знову порушивши питання про справу Сущенка. Зокрема, Міятович попросила надати допомогу у відвідуванні затриманого українського журналіста. У зверненні представник організації зазначала, що Сущенко є єдиним іноземним журналістом, заарештованим у регіоні ОБСЄ, і єдиним журналістом, якого тримають під вартою в РФ.

"Я також висловила готовність зустрітися з відповідними представниками влади, щоб обговорити питання, які пов'язані зі свободою медіа", - повідомила Міятович.

"11 листопада я отримала відповідь від (російської) влади, яка стверджувала, що справа виходить за межі мого мандату. Мене знову запевнили, що тримання під вартою Сущенка не пов'язане з його професійною діяльністю, і що журналісту було надано усі процесуальні привілеї", - заявила представник ОБСЄ.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня у Москві затримала кореспондента агентства "Укрінформ" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею".

Кримінальну справу порушено за статтею "шпигунство". Лефортовський райсуд тоді прийняв рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. 28 листопада суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 січня 2017 року.