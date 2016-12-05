Експерти прогнозують загострення конфлікту Порошенка з Аваковим через трагедію у Княжичах

Таку думку, як передає кореспондент УНІАН, експерти висловили на прес-конференції.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що, попри заклик Порошенка не політизувати ситуацію у зв‘язку з трагічною загибеллю поліцейських на Київщині, вона є політичним скандалом. "Якби Аваков не був такою ключовою фігурою в коаліції, якою є, то його відставка була б штатною подією - його партія подала б іншу кандидатуру. Проблема у персоналізації проблеми. Зверніть увагу, що першим прокоментував трагедію Антон Геращенко, і вже від його версії стали будувати інші варіанти", - сказав він.

Читайте такожПарубій заявив, що у Княжичах загинули шестеро поліцейських (відео)

В свою чергу експерт Корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко вважає, що народний депутат Антон Геращенко поквапився зі своєю версією перестрілки, і вже вчора її спростував т.в.о. голови Національної поліції України Вадим Троян на нараді у президента.

«Він повідомив, що мала місце банда, яка діяла під дахом правоохоронних органів. Тому Аваков і мовчить. Він контролює силовиків, боєздатні підрозділи, і тому президенту небезпечно зараз вимагати відставки Авакова. До того ж він під час допиту Януковича продемонстрував, хто в домі господар, коли «беркутівців» не вивезли з СІЗО. Мовчання Авакова - це або розгубленість, або не сьогодні-завтра ми почуємо від нього якісь ультимативні речі, і президенту буде важко контролювати діяльність свого уже очевидно колишнього союзника", - сказав експерт.

Разом з тим директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко вважає, що президент, закликавши не політизувати ситуацію з трагічною загибеллю поліцейських, насправді готується попросити Авакова звільнитися: «МВС - силове відомство, і якщо Аваков лишиться, то він становитиме небезпеку. Тому від президента ми скоро почуємо неприємні речі про Авакова. Але Аваков просто так не піде з поста, бо нікуди. Тому я чекаю від президента жорстких кроків. Спочатку армія «порохоботів» навалиться на міністра, і якщо він оступиться - один варіант. А - ні, президент прямо скаже - народ проти. І Авакову доведеться приймати рішення", - додав експерт.

Читайте такожЕксперти кажуть про високу вірогідність дострокових виборів до ВР через загравання влади з екс-регіоналами

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-