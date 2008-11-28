У Закарпатті на 1 робоче місце претендують 37 жителів сіл

У Закарпатській області, за підсумками 10 місяців 2008 року, на 1 робоче місце претендують 37 жителів сільської місцевості. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника відділу статистики, моніторингу і прогнозування Закарпатського обласного центру зайнятості Надія ДОЛИННА.

За її словами, впродовж січня-жовтня 2008 року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося 39,2 тисячі безробітних, які проживають у сільській місцевості, або 69,5% від загальної кількості осіб, які перебували на обліку.

Базовими центрами зайнятості працевлаштовані 17,1 тис. жителів села - 64,2% від всіх, хто одержав роботу цього року. Також впродовж 10 місяців на робочі місця, створені за рахунок надання дотацій роботодавцям для працевлаштування безробітних, влаштовані 733 жителі сільської місцевості (60,1%) .

“На жаль, можливості жителів села одержати роботу, особливо в гірській місцевості, є надзвичайно обмеженими. Наприклад, на початок листопада 2008 року роботодавці подали заявки на працевлаштування лише 119 працівників сільського господарства. Співвідношення чисельності незайнятих громадян і вакансій на цю дату по області становило 37 осіб, хоча і цей показник вже кращий, ніж торік. Тоді на одне робоче місце претендували 38 безробітних жителів села», - додала Н.ДОЛИННА.

Також, за її словами, в таких районах як Міжгірський, Виноградівський, Іршавський і Рахівський таке співвідношення для працівників сільського господарства, відповідно, 240, 182, 101 і 90 осіб.

За даними відділу статистики, одним із найбільш реальних шляхів зайнятості жителів сіл залишається підприємництво. З початку поточного року 189 осіб, які проживають у сільській місцевості, одержали одноразово виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Це становить 43% від загальній кількості осіб, які вирішили розпочати власну справу за підтримки Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Основними видами підприємництва безробітних в сільській місцевості є торгово-посередницька діяльність, виробництво будівельних матеріалів, меблів і виробів із дерева, вирощування і реалізація сільськогосподарської продукції тощо.