Держчиновники намагаються заробити на придбанні житла для інвалідів та родин загиблих учасників АТО - Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що часто державні чиновники намагаються заробити на купівлі житла для інвалідів та сімей загиблих учасників АТО. Про це він сказав сьогодні під час засідання уряду, передає УП.

Крім того, за його словами, іноді житло не купують для таких людей взагалі.

Він зазначив, що Державна служба ветеранів, яка курує одну з двох програм забезпечення інвалідів житлом купувала людям житло в Києві за ціною 26 тис. грн. за кв. метр, тоді як самі люди, які отримували від держави гроші на самостійне придбання житла, купували його по 18 тисяч гривень.

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Крім того, за його словами, на цей момент Держслужба інвалідів придбала менше половини з 55 запланованих на 2016 рік квартир, хоча рік вже закінчується.

Рева додав, що матеріали з цього приводу вже передали в прокуратуру.

Нагадаємо, родинам загиблих у с. Княжичі під Києвом поліцейських виплатять по 800 тис. гривень та видадуть квартири.