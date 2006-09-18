Уряд обмежить виплати допомоги при народженні дитини

Уряд має намір обмежити умови виплати одноразової допомоги при народженні дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра фінансів України Сергій РИБАК сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він пояснив, що планується встановити умову, згідно з якою, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї (чоловіка і дружини) за останні півроку до народження дитини становив більш як 5 тис. грн., то одноразова допомога виплачуватись не буде.

С.РИБАК також повідомив, якщо в сім’ї є три непрацездатних особи, то ця межа збільшується до 6 тис. грн., якщо чотири непрацездатні особи і більше – 7 тис. грн.

При цьому він зазначив, що сума самої допомоги змінюватися не буде.

Такі дії уряду С.РИБАК назвав спрямованістю державного бюджету на 2007 рік на допомогу саме соціально незахищеним верствам населення.

Довідка УНІАН. В Україні з квітня минулого року допомога при народженні дитини становить 8,5 тис. грн. Одноразово виплачується 3 тис. 384 грн., а решта суми виплачується рівними частками впродовж наступних 12 місяців.

У статті 60 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" уряд, зокрема, пропонує установити, що у 2007 році “допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Законів України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми" та „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” здійснюються за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у таких розмірах:

допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень за умови, якщо сукупний дохід сім’ї, у складі якої на утриманні знаходяться до двох непрацездатних осіб, не перевищує 5000 гривень, до трьох непрацездатних осіб – 6000 гривень, чотирьох і більше непрацездатних осіб – 7000 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта – протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.

Як зазначається в проекті бюджету, “в разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї з урахуванням матеріального стану та грошового еквіваленту отриманих пільг, компенсацій та гарантій за попередні шість місяців становить понад 5000 гривень на сім’ю, така сім’я не має права на отримання будь-якого виду державної допомоги (крім допомоги при народженні дитини)”.