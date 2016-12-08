Новинський заявляє, що громадянство України йому свого часу надали на прохання Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з трибуни Верховної Ради, виступаючи у сесійній залі під час розгляду питання про позбавлення його депутатської недоторканності.

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Новинський наголосив, що у поданні генерального прокурора йдеться про те, що громадянство йому надав колишній президент України Віктор Янукович.

«Підставою для надання мені громадянства колишнім президентом України Віктором Януковичем було прохання міністра економіки в уряді Миколи Азарова Петра Олексійовича Порошенка», - зазначив Новинський.

За словами депутата, виникає питання: «чи не причетний у такому разі Порошенко до ситуації з нібито задумом щодо скидання з посади митрополита Володимира?».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада розглядає питання про надання згоди на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.

З відповідним зверненням у парламенті виступив генеральний прокурор України Юрій Луценко.