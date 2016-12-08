Новинський заявляє, що громадянство України йому свого часу надали на прохання Порошенка
Народний депутат від фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський заявляє, що громадянство України йому надали на прохання тодішнього міністра економіки Петра Порошенка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з трибуни Верховної Ради, виступаючи у сесійній залі під час розгляду питання про позбавлення його депутатської недоторканності.
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Новинський наголосив, що у поданні генерального прокурора йдеться про те, що громадянство йому надав колишній президент України Віктор Янукович.
«Підставою для надання мені громадянства колишнім президентом України Віктором Януковичем було прохання міністра економіки в уряді Миколи Азарова Петра Олексійовича Порошенка», - зазначив Новинський.
За словами депутата, виникає питання: «чи не причетний у такому разі Порошенко до ситуації з нібито задумом щодо скидання з посади митрополита Володимира?».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада розглядає питання про надання згоди на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.
З відповідним зверненням у парламенті виступив генеральний прокурор України Юрій Луценко.