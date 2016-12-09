Захарова про лайку Лаврова: він їм нічого не сказав, він розвернувся і пройшов до кімнати

Виправдання щодо Лаврова Захарова написала на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні вранці Сергій Вікторович йшов по коридору комплексу, обладнаного під РМЗС ОБСЄ в Гамбурзі. Йому назустріч вийшли люди з камерою і «вудкою». Вони включили камеру, направили мікрофон. Тоді Лавров по-англійськи запитав: «Що ви хочете?». Кореспонденти не представилися і не відповіли. Вони просто мовчали і продовжували його знімати. Більше Сергій Вікторович їм нічого не сказав. Він розвернувся і пройшов у кімнату», – стверджує Захарова

При цьому Захарова робить акцент на тому, що журналісти не представилися перед главою російського МЗС.

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«Якщо ті, що не представились вважають себе ображеними, значить, у них на це були вагомі підстави», – написала вона.

Переконуючи в невинності Лаврова, речник МЗС РФ рекомендує всім подивитися відео, де Лавров використовуєпо відношенню до журналістів своє улюблене слово. Цікаво, що в момент цієї образи Захарова саме проходила повз Лаврова, що зафіксовано на відео.