ЛитПолУкрбриг та батальйон ВДВ України почали навчання у Польщі

Як повідомляється на сайті Міноборони України, церемонія відкриття навчань відбулась сьогодні на базі загальновійськового полігону Збройних сил Республіки Польща «Демба».

У навчаннях братимуть участь понад 400 військовослужбовців.

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За словами заступника командира ЛитПолУкрбриг полковника Володимира Юданова, навчанням Common Challenge-16 завершується річний цикл підготовки багатонаціональної бригади. До цього управління та штаби приданих підрозділів залучалися до низки навчань на території Польщі і України та пройшли етапи злагодження.

Під час Common Challenge-16 штаб Литовсько-Польсько-Української бригади має на меті довести готовність прийняти під командування тактичні підрозділи та професійно управляти їхніми діями під час операцій з кризового реагування та з підтримки миру.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2014 року у Варшаві міністри оборони України, Польщі і Литви підписали договір про створення спільної військової бригади "ЛитПолУкрбриг".

Бригада створена з метою участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на підставі мандата Ради безпеки ООН та рішень уповноважених органів Литви, Польщі та України.