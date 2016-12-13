Риторика пропаганди: представник ОБСЄ відповіла на критику Геращенко щодо справ по звільненню українських журналістів

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович заявила, що здивована заявою віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко на її адресу щодо того, що Міятович недостатньо наполягає на звільненні ув’язнених українських журналістів Миколи Семени та Романа Сущенка, пише УП.

У свою чергу Міятович назвала такі заяви Геращенко «пропагандистськими».

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"Вони значною мірою необґрунтовані та вводять в оману, використовуючи риторику пропаганди. Зокрема, були звинувачення, що я не втручалася у справи журналістів Микола Семени і Романа Сущенка. Це просто неправда", - заявила Міятович, додавши "Навпаки, я – єдиний міжнародний представник, який офіційно і публічно порушив ці два випадки".

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При цьому представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ торкнулася питання свого громадянства, наголосивши, що родом із Боснії та герцоговини, а не із Сербії, як про те говорила Геращенко.

"Крім того, продовження мого мандата, про що згадала Геращенко, здійснено не завдяки рішенню РФ, а на основі консенсусу всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ, включаючи Україну", - заявила Міятович, заявивши, що вважає себе другом України.

Нагадаємо, вчора, 12 грудня, Геращенко на своїй сторінці у Facebook різко розкритикувала підручник, який під кураторством Міятович видає ОБСЄ.

«Тієї, яка не помічає арешту Миколи Семени в Криму, щось там тихеньке промурмотіла про Р. Сущенка ( без наполегливих нагадувань РФ з вимогою звільнити журналіста). А правда в тому, що вже рік в ОБСЄ з боку РФ заблоковано обрання нового представника з питань свободи слова і медіа, а Дуня Міятович з Сербіі утрималася там завдяки позиції і підтримці РФ. Дві страни - одна професія, це може про якісь інші страни, відомі пані Дуні , але не про РФ і Україну», - написала Геращенко.