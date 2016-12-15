На саміті в Брюсселі сьогодні намагатимуться врятувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС

Питання, як зробити можливою ратифікацію документа Нідерландами, буде розглядатися по обіді.

Як повідомив напередодні саміту високопосадовий європейський дипломат, мета ЄС «є чіткою».

«У нас є 27 держав-членів, які ратифікували цей документ, це зробив Європейський парламент, і тільки одна держава-член цього не зробила. Ми хочемо прокласти шлях ратифікації в Нідерландах, і, таким чином, врятувати Угоду про асоціацію», - сказав він.

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За словами дипломата, в ЄС визнають «геополітичну важливість цієї Угоди, її важливість для економічної стабільності та процвітання в Україні, а також зиски для ЄС».

«Наразі у нас ще немає домовленостей. Це важко. Але зустріч у понеділок, на якій обговорювалося це питання, дозволила президенту Туску (Дональд Туск – президент Європейської ради) дійти висновку, якими можуть бути його пропозиції, які дозволять ЄС досягти мети, про яку я вже сказав – врятувати Угоду про асоціацію і в той же час, тому що це єдиний шлях це зробити – відповісти на занепокоєння Нідерландів», - уточнив він.

Також у цьому блоці питань пройде обговорення, під час якого члени Європейської ради отримають рекомендації від канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда щодо продовження санкцій проти Росії .

«Ці рекомендації прокладуть шлях формальностям у процесі ухвалення рішення на більш нижчому рівні. Наскільки мені відомо, позиція з цього питання держав-членів не змінилася. Пропозиції вже на столі, і до цього часу ніхто не висловив занепокоєння щодо пропозицій як таких продовжити санкції», - наголосив європейський дипломат.

На питання, коли саме буде ухвалено рішення щодо продовження санкцій проти Росії, він висловив впевненість, що це буде достатньо швидкий процес.

«Після цього саміту та рекомендацій Меркель та Олланда все буде зрозумілим – залишилися тільки технічні питання», - підкреслив він.

Загалом високопосадовець зазначив, що порядок денний саміту «дуже насичений». Зокрема, на ньому також будуть розглядатися питання щодо міграції, ситуація в Сирії, питання внутрішньої безпеки, де лідери ЄС сконцентруються на питанні оборони. Після формальної частини саміту глави держав та урядів обговорять питання Brexit.