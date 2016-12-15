Сайт "Укрзалізниці" не працює через кібератаку, керівництву погрожують фізичною розправою - Балчун

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

"З усією відповідальністю і тривогою заявляю: зараз відбувається нечуване ганебне торпедування всіх наших останніх кроків, особливо в кадровій сфері. Нове керівництво зіткнулося з реальними загрозами (застосування) фізичної сили... В хід пішли погрози, хакерські атаки на наші сервери і системи, у ці хвилини заблокована робота офіційного сайту "Укрзалізниці", - написав він.

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За словами Балчуна, "загрози походять від конкретних осіб, афілійованих із чиновниками з високих владних кабінетів".

"Наша спроба навести лад у сфері розподілу порожніх вагонів зіткнулася з жорсткою протидією старої системи", - зазначив він.

Балчун повідомив, що у зв'язку з ситуацією, що склалася, він скасував відрядження до Відня, де мала відбутися зустріч із керівництвом австрійської залізниці.

Як повідомляв УНІАН, раніше Балчун заявляв, що процес реформування "Укрзалізниці" почався тільки через шість місяців після зміни її керівництва. За його словами, тільки в середині грудня керівництво компанії одержало можливість проведення кадрових змін у топ-менеджменті компанії, в результаті чого були призначені новий директор із фінансів, директор зі стратегії, директор із маркетингу та начальник Центру транспортної логістики.