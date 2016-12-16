Публікація дати голосування щодо "безвізу" для України не заважає прийняти рішення раніше – доповідач ЄП

Доповідачка Європейського парламенту щодо візової лібералізації для України Марія Габріел наполягає на якнайшвидшому скасуванні віз для громадян України, пише Європейська правда.

Вона зазначила, що публікація дати засідання Європарламенту, на якому буде розглянуто питання надання «безвізу» Україні не заважає проголосувати за візову лібералізацію раніше – у лютому чи березні.

"Опублікований на веб-сайті порядок денний пленарних засідань оновлюється багато разів, інколи через адміністративні дедлайни та обмеження. Зрештою, конференція президентів (керівники політичних груп та президент ЄП) ухвалює політичне рішення за тиждень перед пленарною сесією. І щодо візової лібералізації з Україною має місце міцна єдність серед політичних груп щодо розгляду цього питання якомога швидше", - сказала вона.

Читайте також"Ніхто нічого не переносив": у Європарламенті дали пояснення щодо розгляду "безвізу" для України

Габріел підкреслила, що ЄП має свободу для маневру щодо винесення питання про скасування віз для українців на пленарне засідання, в разі, якщо буде досягнуто згоди щодо цього з Радою ЄС.

При цьому Габріел виступає за те, щоб почати процес у січні та просуватися в ньому, "аби бути готовими до одночасного запровадження безвізового режиму для України та оновленого механізму призупинення".

Марія Габріел уточнила, що після завершення тріалогу досягнуту між інституціями ЄС згоду ще має затвердити Комітет ЄП з питань юстиції, свободи та внутрішніх справ (LIBE).

Нагадаємо, секретаріат Європейського парламенту отримав вказівку прибрати з веб-сайту індикативну дату голосування щодо безвізового режиму для України, щоб не створювати "некоректні негативні очікування".

В Європарламенті вирішили не змінювати дату, а прибрати її, оскільки "неможливо спрогнозувати, коли насправді відбудеться голосування". Водночас, співрозмовник ЄП запевнив, що голосування "має відбутися швидше, ніж було зазначене".