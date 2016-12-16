ЗМІ вказали на нову перепону у Нідерландах на шляху до ратифікації асоціації Україна-ЄС

Законопроект про ратифікацію асоціації повинен отримати схвалення обох палат нідерландського парламенту, передає EUobserver.

Зазначається, що прем'єр Нідерландів Рютте не має гарантій, що отримає більшість голосів, оскільки у нижній палаті у нього 75 місць зі 150.

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Проте водночас у виданні наголошують, що більша проблема - у сенаті, де у правлячої коаліції лише 21 із 75 місць.

У свою чергу лідер фракції CDA у нижній палаті парламенту Сібранд Бума назвав досягнуті у Брюсселі домовленості "вкладкою", яка не змінює асоціації. За його словами, його фракція у нижній палаті парламенту, швидше за все, голосуватиме проти ратифікації.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Європейська Рада оприлюднила висновки щодо пропозицій прем’єр-міністра Нідерландів, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, призупинену через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Зокрема, пропозиції Нідерландів оформлені у вигляду додатку до Угоди.

Європейська Рада наголосила, що рішення, викладене в додатку, є юридично обов’язковим для 28 держав-членів Європейського Союзу й може бути змінено або скасовано тільки за спільною згодою їхніх глав держав і урядів.

Йдеться про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів ратифікує угоду й Союз її укладе. Якщо ж цього не станеться, то рішення припинить своє існування.