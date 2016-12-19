У Брюсселі сьогодні засідатиме Рада асоціації Україна-ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, засідання пройде під головуванням високого представника ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президента Європейської комісії Федеріки Могеріні та першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економічного розвитку й торгівлі Степана Кубіва.

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Очікується, що Рада асоціації обговорить відносини між Україною та ЄС, зокрема, політичний діалог і реформи, політичну асоціацію, питання безпеки, економічне та секторальне співробітництво, торгівлю.

Високий представник та перший віце-прем'єр також обговорять розвиток подій, пов'язаних із суверенітетом та територіальною цілісністю України, глобальну стратегію ЄС та регіональні питання.

Перед початком засідання буде підписана низка угод. Зокрема, буде підписана Угода про фінансування реформи державної служби та чотири угоди про участь України в програмах прикордонного співробітництва.