В НФ закликали депутатів "стати лобістами української армії" при прийнятті держбюджету

Про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.

«Вчорашня атака російських сил на позиції української армії, у результаті якої загинуло п’ять українських бійців, є поранені, підтверджує, що попри будь-які намагання впасти в ілюзії - війна реальна і продовжує забирати життя наших хлопців», - наголосив Максим Бурбак.

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«Звертаюсь до присутніх колег із закликом стати лобістами української армії. Бюджет 2017-го, як і попередні, повинен бути бюджетом спрямованим на підвищення оборони і національної безпеки. Не менше 5 % ВВП мають йти на потреби армії і оборонного комплексу», - підкреслив він.

Максим Бурбак наголосив, що виконання багатьох норм бюджету, серед яких і соціальні виплати, передбачалось за рахунок конфіскованих коштів Януковича, однак, після не прийняття закону про спецконфіскацію збалансованість державного бюджету під питанням.

«Щоб збалансувати бюджет 2017 року уряду доведеться добре попрацювати. Ми пропонуємо у зв’язку з проваленням спецконфіскації суттєво скоротити видатки на утримання чиновницького апарату. Нагадаю, що лише на перельотах у 2015 році Уряд Арсенія Яценюка зекономив 1,5 млн доларів», - наголосив Максим Бурбак.

Він підкреслив, що головною темою роботи парламенту поточного тижня має стати прийняття бюджету.

«Це відповідальність кожного народного депутата – новий рік країна повинна почати з новим бюджетом», - резюмував Максим Бурбак.