Рада відхилила законопроект про відшкодування збитків за зруйновані під час АТО будинки на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект представників фракцій "Блок Петра Порошенка", "Опозиційний блок" та "Самопоміч" у першому читанні проголосували лише 130 із 328 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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ВР відхилила і альтернативний до нього проект закону про відшкодування збитків, завданих житлу населення внаслідок проведення антитерористичної операції (№4301-1), ініціатором якого є представники "Опозиційного блоку". За нього проголосували 83 із 329 зареєстрованих народних депутатів.

Після цього депутати ще кілька разів намагалися повернути законопроекти у профільний комітет для підготовки на повторне перше читання або ж суб'єкту законодавчої ініціативи, але ці пропозиції не знайшли підтримки залу.

Під час обговорення законопроектів ряд депутатів обурювалися цією законодавчою ініціативою загалом, наголошуючи, що всі збитки має відшкодовувати держава-агресор.

Законопроект №4301 визначає порядок відшкодування збитків фізичним особам за зруйновані (знищені) або пошкоджені об’єкти приватного житлового фонду або приватні домогосподарства під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.

Пропонується встановити, що відшкодування збитків здійснюється протягом 2016-2017 років за рахунок коштів державного бюджету за окремою бюджетною програмою, передбаченою Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Відшкодування збитків має здійснюватися за результатами обстеження спеціально створеною комісією об’єктів, розташованих в населених пунктах на відповідних територіях Донецької та Луганської областей, за виключенням тих, що увійшли до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених Кабінетом міністрів.

Відшкодування збитків в населених пунктах, які увійшли до зазначених переліків, здійснюється в тому ж порядку по мірі їх звільнення від окупації.

Залежно від пошкодження об’єкти поділяються на такі категорії: І категорія - об’єкт житлового фонду зруйнований, непридатний для подальшого проживання, відновленню не підлягає; ІІ категорія - об’єкт пошкоджений, будівельні конструкції, інженерні мережі і системи підлягають капітальному ремонту; ІІІ категорія - об’єкт має незначні пошкодження, будівельні конструкції, інженерні мережі і системи підлягають поточному ремонту.

Розмір збитків в грошовому еквіваленті визначається комісією залежно від категорії пошкодження об’єкта житлового фонду та відшкодовується в повному обсязі. Зокрема, для І категорії пошкодження об’єкта за рішенням комісії відшкодовується вартість нового будівництва або придбання житла в межах відповідного населеного пункту або району.