Після атаки на Туапсе росіяни спрямовують танкери в інший порт, – ЗМІ

У ніч на 20 квітня українські дрони атакували морський нафтоналивний термінал у Туапсе.

Після атак українських дронів на морський нафтоналивний термінал у Туапсе кількість суден, що заходять у порт, скоротилася вдвічі за добу. Про це повідомляє "Новая газета Европа".

Загалом за останню добу до порту Туапсе прибули лише три судна. Серед них був щонайменше один нафтовий танкер. Зараз він стоїть на якорі. Також від порту вдень відпливло інше нафтове судно.

Згідно з розкладом порту, до кінця дня до Туапсе можуть зайти ще два судна, серед них – суховантаж зі Стамбула.

Відео дня

Водночас у порту Новоросійська, розташованому приблизно за 160 км від Туапсе, активність зросла. До порту зайшло 26 суден – приблизно на 20% більше, ніж у попередні дні.

Очікується, що протягом наступної доби порт прийме ще стільки ж суден. Переважно це будуть суховантажі, нафтові танкери та контейнеровози.

Атака на Туапсе – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня українські безпілотники атакували порт і нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ. Місцева влада підтвердила удар по НПЗ.

За даними з соцмереж та аналізу кадрів, на території підприємства зафіксовано понад десяток осередків горіння, що ускладнює ліквідацію пожежі. Вранці над заводом і надалі спостерігався густий стовп диму.

Коментуючи вибухи в районі нафтопереробного заводу в Туапсе, ветеран російсько-української війни Євген Дикий зазначив, що у 2026 році Україна власними силами значно більше впливає на здатність Росії вести війну, ніж усі її партнери разом.

Нагадаємо, також, що у ніч на 16 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського росіян. Генеральний штаб ЗСУ тоді повідомив тоді про ураження нафтопереробного заводу "Туапсинский", який має заявлену потужність переробки нафти до 12 млн тонн на рік.

