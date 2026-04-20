Бензин та дизель дешевшають: скільки коштує пальне на АЗС у понеділок

Ціни на пальне у понеділок, 20 квітня, знизилися. Найбільше подешевшало дизельне пальне, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95

Зазначається, що середня вартість дизеля за минулі вихідні знизилася на 1,33 гривні – до 89,92 гривні за літр, а 95-й бензин подешевшав на 30 копійок. 20 квітня пальне на АЗС, у середньому, продавали по 72,71 гривні за літр.

Середня вартість автогазу сьогодні опустилася нижче 49 гривень. За вихідні він, у середньому, подешевшав на 14 копійок – до 48,99 гривні за літр.

Відео дня

Ціни на бензин

Найдешевше 95-й бензин 20 квітня продають у мережі Brent Oil. Тут середня ціня - 66,85 гривні за літр, а найдорожче - у мережі Рур груп – 76,49 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 74,00 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 74,90 грн/л;

KLO – 73,70 грн/л;

OKKO – 75,90 грн/л;

WOG - 75,90 грн/л;

БРСМ – Нафта" – 69,99 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевший дизель 20 квітня можна знайти у мережі "Фактор". Середня вартість пального на стелах мережевих АЗС – 87 гривень за літр. Найдорожче дизельним пальним заправляють у мережах OKKO, WOG та BVS – 91,90 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 89,00 грн/л;

SOCAR – 90,76 грн/л;

KLO – 89,90 грн/л;

"Укрнафта" - 88,50 грн/літр;

"БРСМ-Нафта" – 88,38 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевший автогаз у перший робочий день тижня продають у мережі Авантаж 7 – 46,95 грн/л. Найдорожчим автогазом за майже 50 грн/л торгують у мережах Neflek та Grand Petrol. Автогаз у цих мережах, у середньому, продають по 49,99 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,46 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG - 49,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Ціни на пальне наприкінці минулого тижня знизилися. Зокрема, середня вартість преміального 95-го бензину 16 квітня знизилася на 51 копійку – до 76,58 гривні за літр. Звичайний 95-й за день "скинув" три копійки, подешевшавши до 73,12 гривні за літр.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що в разі повноцінного відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та встановлення миру на Близькому Сході, ціни на дизельне пальне протягом місяця можуть знизитися на 12 гривень.

