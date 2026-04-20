Квітковий туризм став одним із головних трендів 2026 року: 5 найкращих місць у світі для подорожей

Цього року туристи з усього світу з особливим ентузіазмом шукають найкращі місця, щоб помилуватися дикими квітами.

Туризм, пов'язаний зі спостереженням за цвітінням дерев і квітів, швидко стає популярним туристичним трендом у 2026 році, охоплюючи напрямки від вулиць Японії, прикрашених квітучою сакурою, до високогірних долин Індії.

Як пише The Independent, на тлі того, як туристи відмовляються від метушливих маршрутів, все більш привабливим для них стає планування поїздок, заснованих на швидкоплинних природних моментах.

"Ми перебуваємо в періоді стрімкого цифрового розвитку, і подорожі завжди були способом змінити обстановку та знову з'єднатися зі світом, собою та іншими. Люди шукають автентичності, ескапізму та зв'язку, і туризм, пов'язаний із квітучими квітами, дає їм можливість подорожувати зі справжньою метою", – зазначив експерт з подорожей kate & tom's Енді Брукер.

За його словами, люди все більше прагнуть нових вражень і розуміють, що вони не обов'язково мають бути пов'язані з викидом адреналіну, а скоріше зі спілкуванням з іншими людьми, які поділяють захоплення природою.

Водночас опитані виданням експерти назвали п'ять найвражаючих місць у світі, де можна помилуватися квітучими польовими квітами цього сезону.

1. Луки Мукер, Йоркширські долини, Велика Британія

Найкращий час для відвідування: кінець червня – середина липня

"Одне з моїх улюблених місць, де можна побачити квітучі польові квіти, – це Північний Йоркшир. Ландшафт і різноманітність польових квітів роблять луки Мукер унікальними", – зазначає Брукер.

При цьому він рекомендує туристам влаштувати там пікнік у другій половині дня і по-справжньому насолодитися тим, що означає просто "бути на природі". Однак додає, що варто одягнутися тепліше, оскільки "погода може бути вкрай непередбачуваною".

Своєю чергою експерт з подорожей Сара Фіндлі з Total Travel Protection додає, що найкращий час для відвідування цього місця – літо, а не весна.

"Я б рекомендувала відвідати це місце в червні, оскільки заготівля сіна може розпочатися вже в середині липня, залежно від погоди. Якщо у вас є час, я б порадила зупинитися на обід у місті Мукер і прогулятися вздовж річки Суейл, якщо ви не надто втомилися", – додала вона.

2. Цвітіння сакури в Токіо та Кіото, Японія

Найкращий час для відвідування: кінець березня – початок квітня

Мабуть, найвідоміше у світі квіткове видовище – це сезон цвітіння сакури в Японії, що перетворює цілі міста на море ніжно-рожевих пелюсток.

"Це одне з найзнаковіших видовищ цвітіння у світі", – констатує старший директор з продуктів компанії Away Holidays Джанні Леоне, зазначаючи, що спостереження за цвітінням сакури поєднує в собі "культурні традиції та природну красу" в одній подорожі.

Зокрема, він рекомендує відвідати парк Уено в Токіо або Філософську стежку в Кіото, додаючи, що "нічні світлові ефекти там чарівні".

При цьому він закликає туристів бронювати поїздку до Японії для спостереження за сакурами якомога раніше: "Можливо, вам навіть доведеться планувати за 12 місяців наперед".

3. Національний парк Долина Квітів, Індія

Найкращий час для відвідування: кінець весни – початок літа

Ця долина високо в Гімалаях на півночі Індії, внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пропонує одне з найвражаючих видовищ цвітіння польових квітів у світі. Долина розквітає яскравими барвами, поєднуючи ендемічні квіти на тлі гірських вершин.

"Це справді рай для любителів природи", – зазначив Леоне.

При цьому експерт радить відвідувати це місце більш активним мандрівникам, готовим до походів помірної складності, одягаючись багатошарово з огляду на перепади температур.

4. Заповідник маків у долині Антилоп, Каліфорнія, США

Найкращий час для відвідування: кінець квітня

Наприкінці квітня каліфорнійські макові поля вкриваються великими смугами яскраво-помаранчевих квітів.

Щоб отримати максимум задоволення, Леоне радить "відвідувати його в сонячні дні, коли квіти повністю розквітнуть", і обов'язково взяти з собою побільше води, оскільки на стежках може бути спекотно.

5. Сади Кекенхоф, Нідерланди

Найкращий час для відвідування: з середини квітня до початку травня

Сади Кекенхоф пропонують одну з найзнаковіших квіткових композицій у Європі.

"Впевнена, ні для кого не секрет, що Нідерланди посідають перше місце у списку країн, що приваблюють любителів квіткових пейзажів. Розташовані в місті Ліссе, приблизно за 30-40 хвилин їзди від Амстердама, сади Кекенхоф щороку висаджують понад сім мільйонів цибулин квітів вручну. Сади відкриті для відвідувачів з 1950 року, і якщо ви відвідаєте їх у цей час, ви побачите безліч барвистих квітів різних відтінків: червоного, жовтого, помаранчевого, фіолетового, синього та багатьох інших", – каже Фіндлі.

Від нарцисів і крокусів до гіацинтів і перших тюльпанів сезону – результат являє собою ретельно продуману композицію, яка здається майже сюрреалістичною за своїми масштабами, і, як каже Фіндлі, "це воістину незабутня подія".

Де помилуватися квітами в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, одним із головних центрів квіткового туризму в Україні є Закарпатська область, відома великою кількістю сакур. Цього року пік цвітіння припав на середину квітня.

Тим часом, традиційно в травні туристи масово з'їжджаються до київського ботсаду Гришка, щоб насолодитися цвітінням бузку.

