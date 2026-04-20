'У столиці не вистачає розуміння': Зеленський розкритикував владу Києва за підготовку до зими

За словами Зеленського, деякі інші області України також відстають від графіка підготовки.

Президент України Володимир Зеленський доручив усім областям, містам і громадам до 1 вересня звершити реалізацію планів стійкості з підготовки до наступної зими. Про це голова держави повідомив у Telegram за підсумками спеціальної селекторної наради з усіма регіонами та за участі премʼєр-міністра України Юлії Свириденко й урядовців.

Як відзначив Зеленський, для всіх областей, міст та громад затверджені цілком конкретні плани стійкості. За словами президента, це чіткі документи, які визначають, які обʼєкти першочергово потребують відновлення, де має бути додатковий захист і які завдання міста й громади мають виконати, щоб люди отримали гарантоване постачання тепла та електрики зимою, незважаючи на будь-які загрози.

"Термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року. Відповідно, є жорсткий графік укладання договорів і виконання робіт, який повинен бути реалізований усіма обласними та місцевими владами. На жаль, станом на сьогодні не всі регіони працюють саме так, як треба для захисту людей", - наголосив Зеленський.

У яких областях відстають від графіків

Під час наради детально обговорили ситуацію в областях, які відстають від графіка. Так, окрему увагу приділили Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградській області, Запоріжжю, Херсону, Львівщині та місту Київ.

"У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста. На Львівщині є питання по кількох енергообʼєктах, і треба, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання", - зазначив президент.

Доручення Повітряним силам ЗСУ

При цьому, як повідомив Зеленський, він доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку разом з міністром оборони України Михайлом Федоровим пропрацювати з керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівщини та Харківщини додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів: "У наших воїнів має бути достатня кількість та якість засобів реагування на всі типи "шахедів". Уряд України готовий допомагати регіонам, які цього потребують та чиї запити обґрунтовані. Окремий перелік завдань виконує Агентство відновлення", - повідомив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня президент Володимир Зеленський заявив, що на Київ чекатиме ще одна важка зима, якщо не буде плану підготовки до наступного опалювального сезону. Як відзначив президент, підготовка столиці до опалювального сезону виявилася слабшою, ніж в інших регіонах, хоча їй допомагали з усієї країни.

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко вважає, що опалювальний сезон 2026-2027 років буде важчим за попередній, і є ймовірність, що далеко не всі українці будуть з опаленням.

