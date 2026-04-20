Вчені виявили 'мегагніздо' динозаврів, у якому знайшли 256 яєць (фото)

У центральній Індії на величезному родовищі скам'янілостей виявлено 92 гнізда динозаврів і 256 яєць, що робить його одним із найбільших гніздових комплексів, які коли-небудь знаходили. Про це пише Daily Galaxy.

Місце відноситься до пізнього крейдяного періоду і пов'язане з титанозаврами - довгошиїми травоїдними гігантами, які колись бродили по Землі.

Згідно з дослідженням, опублікованим у PLOS ONE, величезна кількість гнізд припускає, що це було велике місце розмноження, яке, можливо, використовувалося одночасно кількома видами. Вчені вивчали цей район у період з 2017 по 2020 рік і ідентифікували шість різних типів яєць. Ця деталь важлива, оскільки вона натякає на те, що кілька видів титанозаврів могли повертатися в одне й те саме місце для відкладання яєць, що досі не до кінця вивчено у динозаврів.

Переповнене гніздове місце, повне гігантських яєць

Самі по собі цифри вражають: 92 гнізда і 256 яєць, розкиданих по всій території. Як повідомляє CNN, палеобіолог Дарла Зеленіцкі заявила, що ландшафт був би усіяний гніздами, що, ймовірно, становило вражаючу і, можливо, хаотичну картину в крейдяному періоді. При такій кількості гнізд, розташованих близько одне до одного, важко уявити, як ці величезні динозаври пересувалися, не наступаючи на власні яйця.

Важливо, що ця деталь змусила дослідників припустити, що місце використовувалося неодноразово, хоча досі неясно, чи були всі гнізда активними одночасно, чи будувалися протягом набагато тривалішого періоду.

Відкриття шести різних типів яєць додає ще один аспект. Це передбачає, що різні види використовували одну й ту саму територію для гніздування, що рідко так чітко демонструється в палеонтологічній літописі. Палеонтолог Сюзанна Мейдмент зазначила:

"Яйця динозаврів не дуже поширені в палеонтологічній літописі, і це може бути пов'язано з особливостями їхньої еволюції. У недавній статті було висловлено припущення, що деякі орнітісхії, група динозаврів, що включає анкілозаврів, стегозаврів і трицератопсів, могли мати яйця з м'якою шкаралупою".

Відсутність батьківської турботи після відкладання яєць

Відзначається, що одна з найбільш примітних змін - відсутність кісток дорослих особин і останків дитинчат динозаврів. Як зазначено в заяві Музею природної історії в Лондоні, Мейдмент додала, що титанозаври, ймовірно, відкладали яйця, а потім залишали потомство.

"Хоча існують скам'янілості деяких динозаврів, таких як м'ясоїдні тероподи, де батьки збереглися сидячими на гнізді, немає жодних доказів подібної поведінки у зауроподів. Схоже, зауроподи відкладали яйця, а потім залишали потомство напризволяще", - пояснила вона.

Яйця, ймовірно, були закопані в неглибокі ями і покриті піском або осадовими породами. Тепло сонця і землі зробило б все інше, інкубуючи яйця без необхідності присутності батьків поблизу. Це стратегія, що спостерігається у деяких сучасних рептилій. На думку Гунтупаллі Прасада з Делійського університету, ця територія могла використовуватися тільки для гніздування, а не для життя:

"З теоретичної точки зору, можливо, ця територія використовувалася тільки для гніздування, а не для проживання. З тафономічної (консервативної) точки зору кістки не могли зберегтися, або глибоко поховані, або досі не виявлені".

Дивне яйце пов'язує динозаврів з птахами

Цікаво, що серед усіх викопних знахідок особливо виділялася одна: яйце всередині іншого яйця, відоме як ovum-in-ovo (яйце в яйці). Це явище спостерігалося у птахів і раніше, але ніколи у динозаврів.

На думку вчених, це може означати, що у титанозаврів була репродуктивна система, подібна до пташиної, - вони відкладали яйця послідовно, а не всі відразу, як крокодили. Це може здатися незначною деталлю, але вона істотно змінює розуміння вченими цих тварин.

"Ми вважаємо, що зауроподи, подібні до титанозаврів, жили стадами, судячи зі збережених відбитків лап і слідів, і, схоже, вони також гніздилися разом, як деякі птахи. Їхня стратегія відкладання великої кількості яєць, щільно розташованих одне до одного, зазвичай не асоціюється з батьківською турботою", - додала Мейдмент.

Водночас інші особливості, такі як випадкове розташування яєць і ймовірне болотисте середовище проживання, більше схожі на поведінку крокодилів. Таким чином, титанозаври, мабуть, знаходяться десь посередині. Зеленіцький також зазначив, що відкриття такого масштабу й сьогодні дивують, продовжуючи змінювати уявлення вчених про динозаврів.

