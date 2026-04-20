Ірландія готує 'щедрий' пакет виплат для українців, щоб заохотити їх повернутися додому

В уряді розкрили деталі радикальних змін у програмі допомоги біженцям, які планують втілити вже найближчим часом.

Владу Ірландії готує спеціальний фінансовий пакет для українців, які погодяться повернутися на батьківщину, пише The Times.

Згідно з планами уряду, країна має намір протягом року повністю припинити дію договорів про безкоштовне розміщення українців. За словами міністра з питань міграції Колма Брофі, така підтримка є начебто надмірною, адже "жодна інша країна ЄС цього не забезпечує".

"Ми хочемо покласти край ситуації, коли 16 000 осіб, які прибули на самому початку, фактично утримуються державою з моменту прибуття. Ми будемо від цього відмовлятися", – заявив політик.

За словами урядовця, біженцям потрібно шукати інші варіанти проживання або повертатися додому.

"Їм доведеться залишити ці місця проживання, оскільки контракти будуть припинені. І ключовим тут є термін. Ми маємо чіткий напрямок і хочемо завершити цей процес протягом наступних 12 місяців. Це рішення має бути остаточно затверджене урядом", - сказав він.

За наявними даними, чиновники вже розробляють політику виплат, яка збігатиметься із завершенням дії директиви про тимчасовий захист у березні наступного року.

"Логічно надати щедру допомогу для повернення людей", - зазначив Брофі.

Відомо, що зараз суми виплат для тих, хто шукає притулку і хоче повернутися в країну походження, складають до 2 500 євро на особу або до 10 000 євро на родину.

Окрім цього, влада планує суттєво "урізати" виплати для ірландських сімей, які приймають українців – з 600 євро на місяць до 400 євро, а згодом і зовсім їх скасувати.

Прописано, що такі заходи пов'язані з дефіцитом житла в самій Ірландії та бажанням повернути готельні номери туристичному сектору.

Раніше УНІАН писав, що Ірландія вже планувала скоротити допомогу українським біженцям. Тоді Брофі заявив, що уряд країни має намір перейти до скорочення і, в кінцевому підсумку, відмови від укладення договорів з готелями на розміщення українських біженців.

Термін дії програми мав закінчитися в березні, але її продовжили ще на рік до березня 2027 року. Однак державний міністр зазначив, що "час цієї програми добігає кінця".

