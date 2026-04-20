У Каліфорнії виявили 18 млн тонн 'білого золота': це може змінити весь ринок акумуляторів

У глибинах каліфорнійських надр випадково виявили величезні родовища літію.

Помилка могла призвести до відкриття "білого золота" в Каліфорнії. В останні десятиліття ми ігнорували наслідки цієї помилки. Доти, доки не було розпочато місію з глибокого буріння в "Золотому штаті".

Виявлення дивного і недооціненого мінералу, який ми вважали марним, довело нашу неправоту, пише The Pulse. Що саме було знайдено в Каліфорнії, що потрясло світовий енергетичний ринок дощенту?

Як буріння в Каліфорнії призвело до відкриття "білого золота"

Знаменитий штат Каліфорнія може володіти нашим наступним енергетичним ресурсом у великій кількості. Світ здебільшого ігнорував потенціал цього дивного мінералу. Але завдяки недавньому відкриттю ми усвідомили свою помилку. Цей енергетичний прорив, ймовірно, пройшов би повз нас, якби не цей випадок.

Відео дня

Дивовижна знахідка "білого золота" в Каліфорнії потрясла енергетичну галузь. Оскільки світ стикається з однією енергетичною кризою за іншою, необхідні нові енергетичні ресурси. Але як ми можемо видобути цей незвичайний мінерал з-під землі Каліфорнії? На щастя, у нас є кілька відповідей.

Енергія без масок – як це відкриття змінить правила гри

У нас є потреба в нових енергетичних ресурсах. І це досягнення в "Золотому штаті" може задовольнити потреби цілого покоління. У міру вдосконалення наших технологій ми досягли переломного моменту у виробництві енергії. Без нових енергоресурсів нас чекає невизначене майбутнє. Буріння надр Землі може дати нам час знайти нашого наступного постачальника енергії.

Каліфорнія стала одним із найзнаковіших штатів у країні. Офіційні особи штату натхнені останнім відкриттям "білого золота". Цей рідкісний мінерал може дозволити Каліфорнії очолити енергетичний перехід. Знаменитому штату не звикати створювати прецеденти.

Каліфорнія – це справді геологічна мрія. І навіть геологи були шоковані, виявивши в штаті цей мінерал "біле золото". У ході масштабних кампаній з буріння ми з'ясували, що Каліфорнія володіє величезними запасами рідкісного мінералу. І це може прискорити відмову від викопного палива. Якщо, звичайно, ми правильно розпорядимося відкриттям.

Геотермальний проект привів до виявлення енергоресурсу

Геотермальні енергетичні проекти стали новітнім енергетичним ресурсом, який світу варто розглянути. Новий геотермальний проект розробляється в Нью-Йорку. Аналогічне починання було здійснено в Каліфорнії три роки тому. Це привело команду до пошуку наступного "білого золота" в енергетиці.

У 2023 році група дослідників проводила кампанію з буріння у пошуках геотермальної енергії в Каліфорнії. Вони випадково виявили, що в Каліфорнії глибоко під землею заховане величезне родовище літію. Знахідка привела до розробки методу прямого вилучення літію (Direct Lithium Extraction), який дозволяє нам добувати мінерал із розсолу.

У "Пекельній кухні" стає все спекотніше

Літієвий та енергетичний проєкт Hell’s Kitchen – це перша у своєму роді інтегрована установка в Імперській долині Каліфорнії. Масштабний проект спрямований на вирішення серйозної технічної перешкоди у видобутку літію. Як видобувати літій акумуляторного класу, необхідний для повсякденного життя, одночасно виробляючи величезні обсяги чистої енергії.

Це нове питання, на яке належить відповісти каліфорнійським чиновникам. На щастя, за ними стоїть весь світ. У рамках проекту були виявлені величезні обсяги літію прямо під землею. Це призвело до того, що регіон прозвали "літієвою долиною".

Будемо сподіватися, що ми зможемо видобувати понад 25 000 метричних тонн літію щороку. А також виробляти до 50 МВт відновлюваної енергії. Деякі експерти розробляють нові методи генерації енергії в лабораторіях. Але Каліфорнія може стати ключем до забезпечення світу енергією за допомогою літію в найближчому майбутньому.

Чи вітали б ви літій як новий енергетичний ресурс? Нам слід, принаймні, розглянути це як можливість.

