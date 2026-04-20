Євро оновив історичний максимум, долар прямує до рекорду: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк України встановив на вівторок, 21 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,10 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 21 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,89 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 12 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 20 квітня - 51,77 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,19/44,22 грн/дол., а до євро - 51,97/51,99 грн/євро.  

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин очікує найближчого тижня на готівковий курс долара у межах 43,5–44,00 грн, євро – 51,5–52,00 грн. За його словами, курс долара в Україні після помітного зростання минулого тижня може стабілізуватися і навіть дещо знизитися найближчими днями. Водночас девальваційний тренд гривні залишається.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 43,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,80 гривні, а курс готівкового євро становив 51,90 грн/євро, а курс продажу - 51,60 грн/євро. 

Вас також можуть зацікавити новини: