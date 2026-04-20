В Україні вперше впроваджують наземну станцію для оптоволоконних дронів, - Міноборони

Вже сформовані єдині технічні вимоги до аналогових наземних станцій.

В українському війську вперше впроваджують універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.

"Сьогодні дрони на оптоволокні – один із ключових елементів ураження ворога. Вони працюють під дією РЕБів і допомагають знищувати цілі на дистанціях, де інші рішення втрачають ефективність. Проте для кожного оператора, який працює з оптоволоконними дронами, є проблема – "зоопарк" наземних станцій керування для запуску БпЛА", – зазначив він.

За словами міністра, на фронті одночасно працюють десятки різних рішень, створених різними виробниками. Саме тому під час заходу на позиції оператори змушені брати із собою 3–5 різних зразків. Це створює зайве навантаження й зменшує час на виконання бойових завдань.

"Сьогодні є два типи наземних станцій для оптоволоконних дронів – аналогові та цифрові. Найпоширеніші – аналогові, і саме на них зараз тримається основна робота підрозділів", – зауважив Федоров.

Він розповів, що сьогодні вже сформовані єдині технічні вимоги до аналогових наземних станцій, і є прототип, максимально наближений до серійного виробництва. Цього тижня станції буде передано в підрозділи для бойового тестування. Наступний етап – цифрові системи керування на оптоволокні та масштабування єдиного уніфікованого рішення по всій лінії фронту, додав Федоров.

"Наша мета – сформувати єдину уніфіковану наземну станцію, яка замінює кілька різних рішень і прибирає зайву складність у роботі підрозділів. За завданням президента знищуємо ворога в усіх доменах: на землі, в повітрі та в економіці. Для цього системно прибираємо бар’єри і даємо військовим інструменти, що працюють на результат", – пояснив очільник Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, Україна прискорює постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) для фронту. 100% фронтової логістики мають виконувати саме такі системи.

Ключове завдання – закрити запит фронту на НРК і прискорити постачання у війська. НРК виконують важливі завдання з логістики та евакуації на фронті. Лише за березень – 9 000+ виконаних місій військовими. Мета – 100% фронтової логістики мають виконувати роботизовані системи.

У першому півріччі 2026 року за збільшеною потребою Україна законтрактує 25 000 НРК, які поступово постачатимуть на фронт. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Агенція оборонних закупівель вже уклала 19 контрактів на 11 млрд грн з виробниками.

