У Клімкіна заявили про шанс на асоціацію з Нідерландами в січні: ще одна голландська фракція підтримала Україну

Про це заявила на прес-конференції в Києві заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Дзеркаль, передає "ЄвроПравда".

"Я дуже оптимістично налаштована з приводу завершення цієї процедури вже у січні... принаймні, що стосується нижньої палати (парламенту Нідерландів)", - заявила вона.

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Олена Зеркаль наголосила, що підставу для оптимізму дає підтримка ратифікації фракцією GroenLinks. "Тобто зараз є підтримка не тільки з боку урядової коаліції", - наголосила заступниця міністра.

Зеркаль додала, що вважає прийняте рішення в ситуації, що склалася, і підкреслила, що жодні положення Угоди про асоціацію не були змінені:

"У нас відбулися дуже непрості консультації з голландцями. Непрості, оскільки інтереси були діаметрально різними. На мою думку, те, що було прийнято лідерами держав-членів, було оптимальним в сформованій ситуації.

Раніше повідомлялося, що домовленості з ЄС щодо Угоди про асоціацію з Україною дозволять прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте отримати підтримку асоціацію з Україною в Сенаті, верхній палаті парламенту Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня уряд Нідерландів схвалив законопроект, необхідний для ратифікації парламентом асоціації Україна-ЄС. За словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, цей законопроект ще повинні затвердити Палата представників і Сенат Нідерландів.

Схвалення цього законопроекту відбулося на наступний день після того, як лідери ЄС погодилися на вимоги Нідерландів про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Зокрема, вони стосуються того, що Україна не отримає автоматично членство в ЄС, не буде військового співробітництва, і що українці не зможуть швидко почати працювати в ЄС.