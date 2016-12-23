Сурков готує "ДНР" і "ЛНР" до включення у склад РФ - Тимчук
За даними групи "Інформаційне опір", Сурков зустрівся з лідерами бойовиків і проінструктував, як їм слід готувати населення самопроголошених республік до входження до складу РФ.
Помічник президента Росії Владислав Сурков пообіцяв входження самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" до складу РФ максимум через 1,5 року, повідомив в Facebook координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
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За словами Тимчука, представники "ДНР" провели нараду за участю Суркова, на якій той вимагав від "влади" більше спілкуватися з місцевими жителями і доводити інформацію про "вагомий внесок Росії в розвиток "республіки".
"Згідно з його обіцянкою, через рік-півтора ДНР і ЛНР повинні увійти до складу РФ на правах повноцінних адміністративних одиниць", - зазначив Тимчук.