Сурков готує "ДНР" і "ЛНР" до включення у склад РФ - Тимчук

11:39, 23 грудня 2016
Політика
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За даними групи "Інформаційне опір", Сурков зустрівся з лідерами бойовиків і проінструктував, як їм слід готувати населення самопроголошених республік до входження до складу РФ.

Владислав Сурков / REUTERS

Помічник президента Росії Владислав Сурков пообіцяв входження самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" до складу РФ максимум через 1,5 року, повідомив в Facebook координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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За словами Тимчука, представники "ДНР" провели нараду за участю Суркова, на якій той вимагав від "влади" більше спілкуватися з місцевими жителями і доводити інформацію про "вагомий внесок Росії в розвиток "республіки".

"Згідно з його обіцянкою, через рік-півтора ДНР і ЛНР повинні увійти до складу РФ на правах повноцінних адміністративних одиниць", - зазначив Тимчук.

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Теги: #Донбас#Росія