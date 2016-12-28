Японія стала єдиною країною Азії, яка підтримує санкції проти РФ через окупацію Криму - посол

Про це йдеться у його вітальному слові з нагоди 25-річчя визнання Японією незалежності України та української державності.

"Я щиро радію розвитку відносин між Україною та Японією за ці 25 років. Особливо за останні три роки, після подій на Майдані («Революції гідності»), відносини між Україною та Японією стрімко розвиваються", - сказав Сумі.

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Він нагадав, що вперше за історію дипломатичних відносин між державами відбувся візит прем’єр-міністра Японії Шіндзо Абе до України 2015 року, а також візит президента України Петра Порошенка до Японії 2016 року. У результаті цього пожвавились візити інших високопосадовців обох держав.

"Окрім цього, з огляду на анексію Росією Криму та ситуацію на Донбасі, Японія, за принципом невизнання зміни статусу-кво застосуванням силових методів, стала єдиною державою в Азії, яка ввела санкції проти Російської Федерації", - наголосив посол.

Дипломат зазначив, що нещодавно Японія підтримала резолюцію ООН щодо ситуації з правами людини в Криму та Севастополі, як країна-співавтор цього документа.

"Додатково, з метою врегулювання ситуації в Криму та на Донбасі, Японія зосереджує зусилля для надання допомоги внутрішньо переміщеним особам і відновлення Донбасу з посередництвом міжнародних організацій. І хоч вона не є країною-членом ОБСЄ, утім, здійснює фінансовий внесок у бюджет організації та відрядила спостерігача у Спеціальну моніторингову місію (СММ) до України. Для Японії важливим пріоритетом є підтримка у проведенні реформ в Україні в таких галузях, як фінансова, охорони здоров’я, боротьба з корупцією та розвиток стабільної демократії", - заявив Сумі.

Також дипломат сказав, що 2016 року Японія головувала в групі «Великої сімки» (G7), а 2015 року було створено «Групу підтримки України», яка складається з послів країн G7 в Україні.

Сумі заявив, що як голова цієї групи у 2016 році, підсумовував думки та погляди послів країн «Великої сімки». Зокрема, він сказав, що група проводила зустрічі з президентом України, прем’єр-міністром, високопосадовцями та представниками громадянського суспільства. Також з метою підтримки проведення реформ в Україні було зроблено велику кількість спільних заяв послів країн «Великої сімки».

"Японія, як член «Великої сімки», і надалі продовжуватиме підтримувати Україну у здійсненні реформ", - наголосив посол.

"Крім того, через культурний обмін між нашими державами ми докладатимемо зусиль у поглибленні взаєморозуміння між нашими народами. Наступний 2017 рік проголошено «Роком Японії в Україні». Оскільки планується проведення багатьох заходів в усіх куточках України, щиро сподіваюся, що вам вдасться відчути Японію ближче та насолодитися культурою нашої країни", - підсумував Сумі.