З обранням спікера проблеми в Україні не закінчаться?

З обранням спікера та створенням коаліції політична криза в Україні не закінчиться, вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень Володимир Фесенко.

В інтерв’ю «Німецькій хвилі» експерт не виключає, що президент Ющенко та НУНС затягуватимуть остаточне оформлення коаліційної угоди, аби мати можливість розпустити Верховну Раду в будь-який час.

Політична криза в Україні триватиме до обрання нового президента в державі, вважає Фесенко. На його думку, відновлення роботи парламенту вирішує частину політичних проблем, однак після чергової спікеріади та коаліціади в Києві знову почнеться чергова прем`єріада.

Експерт переконаний, що БЮТ та Володимиру Литвину вигідно, аби Тимошенко очолювала Кабмін, тому вони пропонуватимуть залишити все як є. Натомість Президент та його представники в парламенті наполягатимуть, аби нинішня прем’єр-міністр пройшла всю процедуру - знову від звільнення до нового призначення, каже експерт. «Тут можуть бути дискусії, як в середині нової коаліції, так і ризики для Тимошенко під час голосування її кандидатури в парламенті, якщо воно відбудеться. Тож конфлікти навколо коаліції і в середині коаліції на нас ще чекають», - зауважив Фесенко.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень не береться прогнозувати скільки проіснує новостворена коаліція, однак погоджується, що навіть відносна політична стабілізація всередині країни може допомогти в подоланні наслідків економічної кризи.