Маккейн переконаний, що люди з оточення Трампа підтримують Україну

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

"Переконаний, що люди, яких він (Трамп) вибрав в оборонний сектор, зокрема, генерал Маттіс - переконаний прихильник України. Генерал Флінн. Генерал Келлі теж. Люди з його оточення підтримують Україну", - сказав Маккейн.

Сенатор сподівається на розуміння новообраним президентом США важливості відносин між США та Україною.

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Крім того, Трамп, за словами Маккейна, виступає за значне збільшення витрат на оборону.

"Тому, сподіваюся, коли наша розвідка поінформує Дональда Трампа про замах на основи нашої демократії на виборах, сподіваюся, він зрозуміє, хто такий Володимир Путін, який є вбивцею і розбійником", - наголосив сенатор.

Раніше УНІАН повідомляв, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, обрав на посаду секретаря Державного департаменту кандидатуру головного виконавчого директора нафтової корпорації Exxon Mobil Рекса Тіллерсона, який підтримує скасування санкцій проти Російської Федерації і має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.