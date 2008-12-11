Ющенку і Тимошенко радять говорити за кордоном одним голосом

Директор міжнародних програм Центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що Україна потребує нової стратегії зовнішньої політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав на прес-конференції ”Майбутнє європейської і євроатлантичної інтеграції України”.

“Закінчується один політичний цикл в Україні, залишається певний період, за який ми прекрасно розуміємо, що нам залишилось зробити в європейській і євроатлантичній інтеграції, і треба думати про новий період. Потрібне нове бачення, нова стратегія зовнішньої політики України в нових умовах, нових загрозах, яка б базувалась на новій якості політичного процесу в Україні”, - сказав він.

В.ЧАЛИЙ відзначив, що цього року відбувся початок зміни всього геополітичного порядку. За його словами, грузинсько-російський конфлікт фактично поставив питання про ефективність системи міжнародного права, міжнародної системи реагування на військові конфлікти.

В.ЧАЛИЙ вважає, що вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі створює додатковий тиск на вакуум безпеки України, який поступово збільшується. “Мені здається, що сьогодні ми стоїмо перед викликом цього вакууму безпеки і найбільша загроза для України залишитися поза інтеграційними об’єднаннями як безпековими - НАТО і ОДКБ, - так і економічними - ЄС чи ЄЕП. Перебування в такій сірій зоні це небезпека для України ”, - сказав він.

В.ЧАЛИЙ зазначив, що оскільки Україна обрала напрямок європейської інтеграції, то, як мінімум, необхідно тримати динаміку цієї інтеграції.

Він вважає, що ресурс дипломатичних можливостей і зовнішньополітичних дій вже майже вичерпано.

“В НАТО та ЄС основний акцент роблять на тому, що Президент, прем’єр-міністр, інші державні чинники не говорять закордоном одним голосом, більше того, вони використовують часто зовнішній майданчик для продовження внутрішньополітичної конкуренції. Це неприпустимо, цьому треба покласти край, інакше ніякої ефективності зовнішньополітичної лінії не буде”, - сказав він.

На переконання експерта, на сьогодні необхідно серйозно проаналізувати тактику на європейському та євроатлантичному та російському напрямках. Крім того, має бути оновлена стратегія європейської інтеграції, проведено корегування дій зі вступу до НАТО. На думку В.ЧАЛОГО, дискусія в суспільстві має іти не про вступ чи не вступ до НАТО, а про оптимальну модель забезпечення національної безпеки. “Концентрація на форматах, часових рамках стосовно тиску на наших партнерів щодо надання ПДЧ, така надто наполеглива позиція, на мій погляд, була помилковою. Необхідні більш гнучкі механізми, більша увага до сутності співпраці, ніж до форматів і часових рамок”, - вважає він.