У МЗС спрогнозували ймовірні терміни ухвалення та набуття чинності "безвізу" для України

Про це заявила в інтерв’ю "Європейській правді" Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції.

"Наш таймлайн, за яким ми зараз рухаємося до безвізового, каже про те, що остаточне рішення про безвіз буде ухвалено до виборів у Франції, але воно набере чинності, швидше за все, не раніше цих виборів", - вважає Зеркаль.

Вона водночас наголосила, що можливість зриву безвізу не розглядається, оскільки ЄС вже ухвалив політичне рішення, "всі глави держав-членів Європейського Союзу підписалися під цим".

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Олена Зеркаль сподівається, що вже влітку безвізовий режим для громадян України запрацює на практиці.

Представниця МЗС також вважає, що ЄС безпідставно затягує ухвалення цього рішення.

"Несправедливо штучно затримувати початок тріалогу з Україною, як це відбувається зараз. І так само несправедливо буде потім тримати грузин у Раді ЄС, поки українська сторона не пройде всі процедури. Але ми говоримо про ЄС, а вони завжди знайдуть процедури, якими можна ускладнити процес. На жаль, схоже, що саме це зараз і відбувається", - заявила вона.

Раніше у Європейському парламенті детально пояснили, як буде остаточно прийнятий механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського союзу з третіми країнами, а також розповіли про тимчасові рамки, коли будуть розпочаті міжінституційні переговори про надання безвізового режиму Україні.