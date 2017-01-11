Світ очікує від США лідерської ролі у підтримці миру - Яценюк про можливі санкцій проти РФ

«Чимало подій у світі викликають природнє занепокоєння України стосовно єдності демократичних держав навколо цивілізованих принципів світового устрою і для протидії агресії Росії. Саме тому з особливою підтримкою ставлюся до останньої ініціативи десяти сенаторів Сполучених Штатів з Республіканської та Демократичної партій запровадити ширші, всеосяжні та (що особливо важливо) галузеві санкції проти Кремля, виводячи санкційну політику на новий рівень», - написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

Про такий підхід і таку колективну політику, за його словами, йшлося і під час його візитів до Вашингтона, і під час останніх зустрічей з американськими партнерами в Києві.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що світ очікує від Сполучених Штатів лідерської ролі у справі підтримки міжнародного миру і безпеки.

«Очікуємо від нової адміністрації Сполучених Штатів вольових та ефективних рішень для вгамування російського агресора. Покладаємося на єдність усіх політичних сил в Сполучених Штатах навколо підтримки України», - наголосив лідер «Народного фронту».

«Україна воює не лише за себе. Україна бореться за свободу всього вільного світу», - написав Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше 10 американських сенаторів запропонували законопроект про посилення санкцій стосовно Росії за кібератаки, здійснені під час президентських виборів в США.

Зокрема, обмеження стосуватимуться енергетичного сектора, тих, хто бере участь у приватизації російських активів і залучений у придбання суверенного боргу Росії.

Законопроект також передбачає введення санкцій проти осіб за інвестиції у видобуток корисних копалин, трубопроводи та цивільні ядерні проекти в Росії.

Законопроект має бути прийнятий обома палатами Конгресу і підписаний президентом.