Вогнепальні нагороди від Авакова: журналісти дізналися, кому глава МВС роздавав зброю (інфографіка)

Аваков видав за 2014-2016 роки 1085 стволів, йдеться у матеріалі "Української правди".

Глава МВС зізнавався, що "817 (одиниць зброї – Ред.) видано бійцям і офіцерам Нацгвардії, Нацполіції, МВС, УДО, Міноборони, 78 – волонтерам, 13 – працівникам прокуратури. Окремо ще 25 – працівникам Донецької і Луганської областей". Крім того, депутатам було подаровано 97 "стволів".

Призначений 27 лютого 2014 року міністр МВС вже 21 березня виписав перший пістолет "Форт 17-05" депутату-"свободівцю" Олегу Осуховському.

Але "найврожайнішим", як зазначають журналісти, у цьому плані було 27 березня 2014 року. Того дня Аваков видав 39 пістолетів. Нагороджено ними було майже всіх функціонерів "Самооборони Майдану": наприклад, пістолет "Glоск 19" отримав Олег Махніцький, який на той момент уже встиг стати в. о. генпрокурора; Андрій Левус, заступник глави СБУ, а нині депутат від фракції "Народного фронту" – пістолет "Форт 17-05"

28 березня свій уже скандальний "Glock 19" отримав тодішній в. о. глави Адміністрації президента Сергій Пашинський, а його тимчасовий заступник Андрій Сенченко – "Glock 17".

Тоді ж свій перший "ствол" від Авакова "Форт 17-05" отримав на той час віце-прем'єр Володимир Гройсман. Такі ж пістолети дістались тодішньому главі НБУ, коменданту Майдану Степану Кубіву та міністрам Остапу Семераку та Павлу Петренку.

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31 березня черга отримати свої "Форти 17-05" дійшла й до іншого коменданта Майдану, тоді уже секретаря РНБО Андрія Парубія та депутата Миколи Княжицького.

Наступний сплеск "нагородної активності" в Авакова станеться в жовтні 2014 року, коли він за місяць подарує 48 одиниць зброї.

Сім пістолетів отримали активісти, серед яких зокрема і відомі брати-мільйонери Олександр та В'ячеслав Константиновські, яким перепало по "Taurus PT 809 compact".

Ще 10 пістолетів Аваков подарував армійським керівникам та бійцям. А от чотирьом офіцерам Управління держохорони подарунки глави МВС були куди серйознішими. Аваков їм презентував штурмові гвинтівки "Форт 224" калібром 5,45x39 мм.

"Але найнесподіванішим було те, що таку ж "штурмівку", якою зазвичай користуються бійці різних спецпідрозділів, Аваков подарував і депутату НФ Сергію Пашинському", - йдеться у розслідуванні журналістів.

На тлі такого подарунка ні презентований тоді Олександру Турчинову пістолет ПСМ-05, ні два "Форти" для депутатів НФ Олени Ледовських, ні навіть хвацька "Beretta 92 FS" генпрокурора Віталія Яреми не вражають.

Не кажучи вже про компактний "Форт 9", який дістався главі НБУ Валерії Гонтаревій, компактну "Beretta PX4", подаровану тодішньому главі АП Борису Ложкіну, чи й серйозніший "Taurus РТ 809" Ігорю Гриніву, який тоді був заступником глави АП, а нині є головою фракції БПП.

Також у кінці вересня, до 50-літнього ювілею президента Петра Порошенка глава МВС нагородив його досить вишуканим пістолетом від американської компанії Сabot Gun "Jones 1911".

У січні 2015 року Аваков подарував одразу два пістолети – АПС і "Маузер" – своєму другу депутату Ігорю Котвіцькому, якого звинувачували в тому, що він вивів 40 млн доларів на Панаму.

Зазначається, що найчастіше глава МВС дарував пістолети "Форт 17" та його модифікації.

Крім того, міністр подарував ще 25 одиниць пістолета "Форт 9", 6 одиниць "Форт 12", один "Форт 14" та 10 штук "Форт 21".

Крім того, за два роки глава МВС подарував 18 одиниць автоматичної зброї виробництва ДП "Форт": 4 штурмові гвинтівки "Форт 221", 12 – "Форт 224", та по одній "Форт 226" та "Форт 228". Зазвичай таку зброю використовують в ході спецоперацій бійці різних силових підрозділів.

Штурмові гвинтівки "Форт 224", наприклад, були подаровані прем'єру Володимиру Гройсману, екс-прем'єру Арсенію Яценюку та депутату Сергію Пашинському.

Крім того пістолети-кулемети "Форт 224" отримали з рук Авакова його соратники по НФ міністр юстиції Павло Петренко та депутат Юрій Береза. А секретар РНБО Олександр Турчинов став власником українського відповіднику легендарного ізраїльського Uzi "Форт 226".

А от "повноцінний" автомат Аваков подарував лише одному своєму раднику і волонтеру Юрію Касьянову - модернізований автомат Калашнікова (АКМС).

Також шість одиниць пістолетів-кулеметів MP5 K A4 німецького концерну Heckler&Koch були подаровані Аваковим тому ж Володимиру Гройсману, головному "радикалу" Олегу Ляшку та його однопартійцям Олексію Ленському, Сергію Скуратовському і братам Сергію та Дмитру Рибалкам.

"Але найоригінальніший подарунок від Авакова отримав таки Арсеній Яценюк. 20 травня 2015 року глава МВС нагородив свого соратника по партії і тодішнього шефа легендарним 56-П-421 – кулеметом Максима", - розповіли журналісти.

Так, ЗМІ виділили кілька категорій людей, яким Аваков дарував бойові пістолети та автомати.

По-перше, це працівники і керівники силових відомств.

Наприклад, голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко має від Авакова три подарованих пістолети, міністр оборони Степан Полторак був нагородженийревольвером ALFA model 3541, екс-генпрокурор Олег Махніцький отримав пістолет "Glock 19", а Віталій Ярема – "Beretta 92 FS" та "JERICHO 941 FBL".

По-друге, в нагородні списки Авакова регулярно потрапляли майже всі ключові керівники держави.

Пістолет до ювілею отримав президент Порошенко, чотири "стволи" заслужив від Авакова колишній прем'єр Арсеній Яценюк. Чинний глава уряду Володимир Гройсман так само має від глави МВС арсенал із чотирьох одиниць: три із них він отримав на посаді віце-прем'єра а один як спікер Верховної Ради.

Колегам міністрам Аваков зброї теж не шкодував.

Крім уже згаданих, "стволи" від нього отримали екс-глави Мінекології Андрій Мохник, Мінінфраструктури Максим Бурбак, міністр Кабміну Остап Семерак, Мінмолодьспорту Дмитро Булатов, МОЗу Олег Мусій і навіть Мінфіну Наталя Яресько.

Всіх їх нагороджено різними моделями пістолетів "Форт". А екс-глава Міненерго Юрій Продан отримав "Glock 17".

Олександр Турчинов отримував по одному пістолету від Авакова на кожній зі своїх посад після Майдану: і як в.о. президента, і як спікер ВР, і як секретар РНБО.

Глави АП та їхні заступники так само нагороджувались зброєю. Крім уже згаданої зброї для Пашинського, Сенченка, Бориса Ложкіна, отримали пістолети й його колишні заступники Ігор Гринів – "Taurus РТ 809 Е", а Геннадій Зубко – "Glock 17".

Свої "стволи" від глави МВС дісталися і головам Нацбанку: Степану Кубіву Форт 17-05", Валерії Гонтаревій – "Форт 9".

Керівнику державного "Ощадбанку", давньому соратнику Яценюка Андрію Пишному Аваков вручив аж два пістолети "Форт 17" і "Glock 26".

"Проте найбільш "заслуженим" виявився нинішній депутат-"фронтовик", а колись радник Авакова Ігор Котвіцький, за яким закріпилося прізвисько гаманця міністра. Глава МВС подарував одному із спонсорів "Народного фронту" шість одиниць зброї", - наголосили в УП.

Три "стволи" – "Форт 21.03", "Форт 9" та "Glock 17" – Котвіцький отримав у 2014 році у якості радника Авакова, ще три – АПС, Маузер та Smith&Wesson mod. SW 1911 Colt – уже будучи депутатом.

Народні депутати стоять окремою групою в нагородних листах Авакова.

Їхній список настільки великий, що простий перерахунок всіх прізвищ займе чимало часу. Наголошується, що Аваков не скупився з вогнепальними подарунками лише "для своїх", тобто членів НФ, а знайшов чим потішити депутатів абсолютно різних груп і фракцій.

Крім депутатів і міністрів, глава МВС нагороджував суддів, прокурорів та навіть місцевих чиновників.

Окремо слід згадати увагу Авакова до активістів, волонтерів, громадських діячів і бізнесменів. З понад 400 одиниць подарованої міністром зброї близько 60 були вручені саме цим людям.

А от журналістів глава МВС нагороджував мало, підсумували у ЗМІ.