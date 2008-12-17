Ющенко покликав до себе Стельмаха і Пинзеника

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО в контексті здійснення антикризової політики проведе чергову робочу нараду за участю міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА та голови Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, основними питаннями стануть вироблення механізмів лібералізації валютного ринку з жорстким обмеженням грошової пропозиції, підтримки реального сектору економіки, цільового використання коштів, наданих МВФ згідно з укладеним між Україною та Фондом Меморандумом.