Порошенко іноземним послам: спільними зусиллями ми зможемо розкрити нові можливості для співпраці

Про це він заявив під час Щорічного зустрічі з іноземними послами, акредитованими в Україні, передає прес-служба президента України.

Глава держави наголосив, що санкції проти агресора Росії мають зберігатися до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з поверненням Криму.

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«Вірю, що для «зробленого в Україні» та «зробленого для України» не може і не повинно бути географічних кордонів чи обмежень. Також вірю, що спільними зусиллями і готовністю до амбітних рішень і підходів ми зможемо закріпити існуючі досягнення і розкрити нові потенційні можливості для нашої співпраці», - звернувся Петро Порошенко до присутніх на зустрічі дипломатів.

Глава держави також висловив слова вдячності партнерам України в Генасамблеї ООН, які у 2016 році сказали своє слово у питанні Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, закріпивши за Росією статус окупаційної влади та агресора.

Президент зазначив, що груднева резолюція ГА ООН є дороговказом у справі деокупації півострова та забезпечення прав людини в Криму.

Петро Порошенко також наголосив, що завдяки спільним зусиллям у 2016 році вдалося знайти формулу з метою розблокування ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС та висловив сподівання, що у 2017 році це питання нарешті має бути вирішено.

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Глава держави також висловив слова глибокої подяки Сполученим Штатам Америки та назвав 2016 рік роком високої динаміки українсько-американських контактів і співпраці на засадах сталої двопартійної підтримки України та висловив сподівання щодо дотримання з боку США взятих зобов’язань.

Президент наголосив на важливості підтримки України з боку міжнародних фінансових інституцій, зокрема МВФ, Світового Банку та ЄБРР, за потужного лідерства США. Він зазначив, що ця підтримка залишатиметься важливим елементом для забезпечення сталості та ефективності процесу реформ в Україні. «Вона дозволила стабілізувати макроекономічну ситуацію в країні у 2016 році та посилила впевненість потенційних інвесторів для запуску власних проектів в Україні, можливо вже у 2017 році», - сказав Президент.

Глава держави також подякував урядам країн «Великої сімки», зокрема Японії, за незмінну і тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Він також висловив сподівання, що Італійське головування в цьому об’єднані демонструватиме таку ж принципову увагу до ситуації в Україні протягом 2017 року. Президент окремо подякував урядам Литви та Польщі, як країнам-членам ЄС за підтримку нашої держави. Він також висловив сподівання, що цей рік «стане врожайним» у співробітництві з Ізраїлем, зрілість партнерства з яким було доведено під час спільного вшанування 75-ої річниці трагедії Бабиного яру.

Петро Порошенко підкреслив стратегічний характер партнерства між Україною та Туреччиною, Азербайджаном. Президент наголосив на надзвичайній важливості зони вільної торгівлі з Канадою та підкреслив українське прагнення й надалі розвивати стратегічне партнерство з Китаєм, розвивати потенціал співробітництва з країнами Близького Сходу та Латинської Америки, розширювати відносини з країнами африканського континенту, зокрема Єгиптом, Нігерією та Марокко.