У Лаврова прокоментували умови повернення Росії до G8

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає РБК з посиланням на сайт відомства.

Вона нагадала, що питання повернення Росії в міжнародну організацію останнім часом піднімалося західними політиками, і як умови цього називалося виконання Мінських домовленостей щодо ситуації на Донбасі.

"Абсурдність такої постановки питання (про умови повернення в G8 - Ред.) очевидна. Діяльність "вісімки" припинилася за бажанням наших західних партнерів, що стали на шлях пошуку засобів одностороннього тиску на Росію у зв'язку зі спровокованою ними ж глибокою кризою в Україні", — додала Захарова.

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За її словами, в результаті "вага" G7 на міжнародній арені помітно знизилася. "Нинішні спроби змусити Росію чимось "розплатитися" за відновлення формату G8 абсолютно безпідставні", — заявила вона.

Нагадаємо, 10 квітня міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр знову висловився за повернення Росії до складу Великої вісімки.

Базовими передумовами для повернення Росії в клуб найбільш розвинутих індустріальних держав глава МЗС ФРН називає необхідність її внеску в політичне вирішення конфлікту в Україні і тривалу "конструктивну роль" у справі мирного врегулювання в Сирії.