Ющенко: так звана коаліція відбулася на політичній корупції — це факт

З’їзд партії «Наша Україна» ухвалив, що відновлення коаліції з БЮТ неможливе. Про це Президент Віктор Ющенко нагадав у інтерв’ю одразу трьом виданням: "День", "Україна молода" і "Факти та коментарі".

Ющенко переконаний, що будь–яка політична сила на місці Нашої України обов’язково ухвалила б рішення про виключення “з партії і зі списку народних депутатів від нашого блоку” нардепів, які пішли проти рішення партії.

“Але коаліція була створена, причому відбувалося це підкилимно, - заявив Президент. - Ви знаєте: ті перемовини, які офіційно вів голова фракції «НУНС» (В’ячеслав Кириленко. — Ред.), завершилися тим, що рішення про входження в коаліцію не було. Але з’явилися якісь протоколи, на які посилаються Голова Верховної Ради, Прем’єр–міністр. На прохання показати ці протоколи ніхто цього зробити не може. Чому коаліція будується такими методами? Це неприйнятно й аморально. Є ж політична рада партії, керівництво, є публічний процес. Але його обходять — через підкупи. Кільком людям «віддали» посаду віце–спікера парламенту, здається, трьом — портфель міністра вугільної промисловості, ще кільком — Антимонопольний комітет. Зрозуміло, що ніхто з них нічого не отримає”.

Ющенко каже, що ця ситуація нагадує йому водевіль, “який наближається до тієї корупції, яка прийшла у Верховну Раду в 1996 році. Те, що сьогоднішня так звана коаліція відбулася на політичній корупції, — це факт. Ми повернулися до того, від чого тікали. Не так давно звинувачували Мороза, а тепер на тій самій моделі — страху, «заохочення», залаштункових перемовин — побудували нову коаліцію... Очевидно, що метою цієї бурхливої діяльності було одне — врятувати своє місце, зберегти за собою посаду Прем’єр–міністра”.