Зниження тарифів на транспорт Довгий відмовився ставити на голосування

Київська міська рада сьогодні не розглядатиме проект рішення, підготовлений чотирма фракціями – БЮТ, Блоку Кличка, Блоку Катеринчука та Блоку Литвина - про обмеження рівня тарифів на проїзд в міському пасажирському транспорті до 1 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ відмовився вносити зазначений проект рішення до порядку денного сьогоднішнього засідання сесії Київради.

Проект рішення був внесений лідером фракції БЮТ Олександром ЗІНЧЕНКОМ з голосу. Він зазначив, що цей документ вже протягом 14 днів перебуває у відповідних підрозділах Київської міської ради та Київської міськдержадміністрації та має підписи чотирьох лідерів фракцій Київради, які «мають 60 голосів депутатів» у міськраді.

О.ДОВГИЙ на це відповів, що проект рішення не має усіх необхідних віз і підписів керівників профільних комісій, тому має бути направлений на доопрацювання. Він наголосив, що без згоди Бюджетної комісії Київради жодне питання, що зачіпає бюджет міста, не повинне розглядатися депутатами.

У свою чергу О.ЗІНЧЕНКО сказав, що відсутність окремих підписів не є підставою для зняття проекту рішення з розгляду в даному випадку, оскільки є звернення депутатів чотирьох фракцій.

На це О.ДОВГИЙ зазначив, що документ має багато ґрунтовних зауважень, а оскільки він є важливим, то необхідно передбачити усі механізми його виконання. Він ще раз підкреслив, що документ треба доопрацювати й отримати усі необхідні візи.

«Зазначена процедура повинна бути збережена і, відповідно, прошу перенести розгляд зазначеного питання на той момент, коли він буде готовий для винесення в сесійну залу», - сказав О.ДОВГИЙ.

Голова постійної комісії Київради з питань транспорту Дмитро ОЛІЙНИК звернувся до О.ДОВГОГО з проханням роз’яснити, що необхідно зробити для того, щоб отримати, зокрема, підпис керівника «Київпастрансу» Миколи ЛАМБУЦЬКОГО, який є депутатом Київради і секретарем транспортної комісії, і, зрозуміло, є зацікавленою особою і не хоче ставити підпис під зазначеним проектом рішення. На це секретар Київради порадив звернутися до регламентної комісії.

Питання було закрито.