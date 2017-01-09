Туреччина не визнає анексію земель України, незважаючи на співпрацю з РФ - глава МЗС
15:28, 09 січня 2017Політика
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Співпраця з Росією важлива для Туреччини, але вона не передбачає перегляду позиції Анкари стосовно України і Грузії.
Мевлют Чавушоглу / REUTERS
Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на IX конференції послів в Анкарі, передає турецьке агентство Anadolu.
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"Ми підтримуємо територіальну цілісність України і Грузії. Ми не визнаємо анексію земель України", - наголосив Чавушоглу.
Він вважає, що діалог з Росією дозволить зробити внесок у врегулювання багатьох конфліктів.
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