Туреччина не визнає анексію земель України, незважаючи на співпрацю з РФ - глава МЗС

Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на IX конференції послів в Анкарі, передає турецьке агентство Anadolu.

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"Ми підтримуємо територіальну цілісність України і Грузії. Ми не визнаємо анексію земель України", - наголосив Чавушоглу.

Він вважає, що діалог з Росією дозволить зробити внесок у врегулювання багатьох конфліктів.