Комітет ВР із нацбезпеки ініціюватиме виключення зі своїх лав "прогульника" Льовочкіна
17:33, 18 січня 2017Політика
707 0
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони має намір ініціювати питання виключення зі своїх лав народного депутата Сергія Льовочкіна.
Льовочкіна звинувачують у прогулах засідань комітету / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це після завершення засідання заявив голова цього комітету Сергій Пашинський.
Читайте такожЛьовочкін про звинувачення в розгоні студентів на Майдані: провина за побиття людей лежить на Захарченку
"Ми завтра будемо реєструвати постанову про виключення пана Льовочкіна… Серед інших претензій є суто технічне – пан Льовочкін за два роки був тільки, по-моєму, один раз на комітеті. Нам не треба таких членів комітету", – сказав Пашинський.
Як раніше повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони буде рекомендувати розглянути у сесійній залі парламенту проект постанови про виключення народного депутата Надії Савченко з цього комітету.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter