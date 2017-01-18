Комітет ВР із нацбезпеки ініціюватиме виключення зі своїх лав "прогульника" Льовочкіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це після завершення засідання заявив голова цього комітету Сергій Пашинський.

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"Ми завтра будемо реєструвати постанову про виключення пана Льовочкіна… Серед інших претензій є суто технічне – пан Льовочкін за два роки був тільки, по-моєму, один раз на комітеті. Нам не треба таких членів комітету", – сказав Пашинський.

Як раніше повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони буде рекомендувати розглянути у сесійній залі парламенту проект постанови про виключення народного депутата Надії Савченко з цього комітету.