Тимошенко заявляє, що за обвалом гривні стоїть Фірташ і Секретаріат Президента

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє звернутись до міжнародних організацій, які розслідують «відмивання коштів», якщо Національний банк України терміново не стабілізує курс гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що дії НБУ можна розцінити «як банальний кримінальний злочин», за яким має бути відкрита кримінальна справа.

За словами прем’єра, їй стало відомо про те, що «все, що зв’язано сьогодні з падінням курсу гривні, це спеціальні спекулятивні операції, які плануються на валютному ринку України, організовуються за підтримки НБУ і деяких банків України».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уряду з великими труднощами вдалося отримати інформацію, яка у багатьох інших країнах є публічною.

Зокрема, вона повідомила, що з 1 жовтня цього року НБУ здійснює емісію – по суті, друк грошей. За інформацією прем’єра, на сьогодні обсяг такої емісії становить понад 40 млрд. грн. «Ці емісійні гроші мусили прозоро, в абсолютно зрозумілий спосіб передаватись для комерційних банків, у тому числі і державних банків, для того, щоб покривати ці розриви і виплачувати людям депозити, які знаходяться сьогодні в банках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за її даними, розподіл цих 40 млрд. грн. серед комерційних банків відбувався таким чином, що головні фінансові потоки були зосереджені в окремих банках, «які входили у систему побудови масштабних спекулятивних операцій з курсом гривні».

«Я можу назвати декілька банків, але на одному хочу зупинитись», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що з 40 млрд. 275 млн. грн. певна сума мала бути направлена і на реальний сектор економіки, але майже одна п’ята частина грошей була спрямована на «банк-банкрут, який був викуплений за бросові гроші». Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це - банк «Надра».

За її даними, одна п’ята з 40 млрд. грн. направлялась у банк «Надра», і потім банк викуповував валюту за курсом Нацбанку, який завжди був нижчим за ринковий.

«Є ще декілька банків, які проводили подібні операції, по суті справи, банк, який був придбаний практично за 600 млн. доларів, отримав фінансові ресурси, емітовані Національним банком, на суму 7 млрд. 100 млн. грн», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і додала, що «відкат, а власне, хабарі, складав від 3% до 7% від загальної суми фінансів, яка виділялась Нацбанком окремому банку».

Як нагадала Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сьогодні стоїть ФІРТАШ і Секретаріат Президента», і для того, щоб вони заробили побільше, «зараз потрібно обрушити курс долара, і сьогодні в таких спеціальних банках, в тому числі і в «Надра», майже мільярд доларів лежить і чекає того моменту, коли гривня впаде і стане найдешевшою, яку тільки можна отримати в цій ситуації. Як тільки гривня впаде, такі банки викинуть на ринок валюту і відбудеться заплановане зміцнення гривні».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, лише на одній оборудці банком «Надра» буде зароблено 0,5 млрд. дол.

Прем’єр наголосила, що в неї є усі документи, які підтверджують ці оборудки, і вони будуть передані як для розслідування у парламент, так і в інші контролюючі установи.