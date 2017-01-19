У ГПУ повідомили про остаточність рішення щодо взяття під варту Курченка

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

У ГПУ нагадали, що 3 січня 2017 року повторне клопотання Генеральної прокуратури України про обрання Курченку запобіжного заходу - тримання під вартою слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено, про що винесено відповідну ухвалу.

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"Стороною захисту вказане рішення було оскаржено. Але 18 січня 2017 року рішення слідчого судді суду першої інстанції у повному обсязі Апеляційним судом м. Києва визнано законним та обґрунтованим і надалі оскарженню не підлягає. Таким чином поставлена крапка у вжитті з боку Генеральної прокуратури України заходів процесуального забезпечення міжнародного розшуку Курченка та дозволяє іншим компетентним органам їх реалізувати", - заначається у повідомленні.

Також зазначається, що заходи щодо здійснення міжнародного розшуку Курченка та притягнення його до кримінальної відповідальності тривають.