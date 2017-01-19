ЗМІ розповіли, про що говорили на "українському сніданку" в Давосі

"Український сніданок" — це 13-та подія фонду Пінчука, яка відбувається у швейцарському місті Давос поза рамками Всесвітнього економічного форуму, передає Громадське.

Дискусію розпочали колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон — посадовець, за якого відбувався референдум за вихід Британії з ЄС, і Роберт Гейтс — колишній міністр оборони США. Модерував захід американський політичний аналітик Фарід Захарія.

З представників України на заході присутні голова Києва Віталій Кличко, на переконання якого "не можна здавати інтереси України, але треба бути на заходах, спілкуватися з іноземною аудиторією", депутат Сергій Лещенко, а також олігарх Олександр Ярославський.

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Учасники заходу дискутували про відносини новообраного президента США Дональда Трампа із Росією і чи зможе він домовитись з Путіним. Це викликало певні запитання у присутнього політичного істеблішменту, серед якого поширена думка, що намагання "посидіти і поговорити з Путіним" — дурниця.

Так само учасники заходу переконані і в тому, що не можна розміняти Україну на Сирію, й що оточення Трампа все ж зможе його зупинити у тому разі, якщо він почне кардинально змінювати свою політику щодо Росії.

Раніше бізнесмен Віктор Пінчук відмовився коментувати свою статтю у Wall Street Journal, присвячену "врегулюванню" конфлікту на сході України.