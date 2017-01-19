Розслідувати справу Пашинського заважає депутатський імунітет - кандидат в керівники ДБР

Про це в коментарі «Українським новинам» заявила кандидат на посаду директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

«Хочу підкреслити, що важливий аспект розслідування справ такої категорії - це механізм зняття недоторканності. У нашій країні давно виникла необхідність спростити процедуру притягнення депутатів до кримінальної відповідальності, тим більше за вчинення злочинів проти особистості» - прокоментувала справу Пашинського Варченко, яка зараз очолює одне з управлінь департаменту ГПУ.

За її словами, в цій справі більше піару, ніж реальних слідчих дій. «Ми повинні не піаром займатися, а показувати конкретні результати, доводячи суспільству, що перед законом повинні відповідати всі - і пересічні громадяни, і народні депутати. Минуло вже досить багато часу, і, по-моєму, пора звітувати перед суспільством, а не створювати інформаційні приводи".

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У той же час доцент Київського університету ім. Тараса Шевченка Григорій Усатий, який також претендує на керівну посаду в ДБР, вважає, що ключове питання – яким чином Пашинський озброївся:

«У цій справі є два важливих питання: чи правомірно застосовував зброю Пашинський і як виявилась у нього ця зброя. І через ці питання можна було б підійти до проблеми більш глобального рівня, скажімо, наскільки правильно, що у нас масово роздається зброя і чи не міститься в діях міністра внутрішніх справ, який видавав цю зброю, нагороджував, ознак самостійного складу злочину. Це питання було б набагато цікавіше ».

Як відомо, зараз триває конкурс на керівні посади в Державне бюро розслідувань. Комісія вже відібрала 19 кандидатів для подальших випробувань. ДБР має почати свою роботу до кінця 2017 року, позбавивши Генпрокуратуру функції досудового розслідування.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і жителем Васильківщини Хімікусом, в результаті якого депутат застосував вогнепальну зброю. Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці Facebook.