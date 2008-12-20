Тимошенко намагатиметься отримати річний імунітет для свого уряду
17:57, 20 грудня 2008Політика
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Кабмін схвалив програму дій
Уряд на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив Програму діяльності Кабінету міністрів України в кризовий та посткризовий періоди.
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату уряду, за словами прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, вже у понеділок Програму діяльності уряду буде передано на затвердження Верховної Ради разом із проектом Державного бюджету на 2009 рік.
Прем’єр також висловила сподівання, що у четвер, 25 грудня, парламент розгляне та затвердить Основний фінансовий документ країни.
Нагадаємо, що згідно вимог законодавства України, протягом року після ухвалення у Верховній Раді програми діяльності уряду Кабмін не можна відправити у відставку.
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