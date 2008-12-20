Тимошенко намагатиметься отримати річний імунітет для свого уряду

Уряд на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив Програму діяльності Кабінету міністрів України в кризовий та посткризовий періоди.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату уряду, за словами прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, вже у понеділок Програму діяльності уряду буде передано на затвердження Верховної Ради разом із проектом Державного бюджету на 2009 рік.

Прем’єр також висловила сподівання, що у четвер, 25 грудня, парламент розгляне та затвердить Основний фінансовий документ країни.

Нагадаємо, що згідно вимог законодавства України, протягом року після ухвалення у Верховній Раді програми діяльності уряду Кабмін не можна відправити у відставку.